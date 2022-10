Piemonte in festa

Descrizione evento: Con la fine del mese di Ottobre ritorna, come ogni anno, in frazione Sant'Antonio, nel comune di Castellamonte (TO) la Storica Fiera Autunnale di Ognissanti. L'evento, tradizionalmente organizzato dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con l'Ente Ricreativo Sant'Antonio (E.R.S.A.), e giunto alla 25° Edizione si terrà in giornata unica — Domenica 30 Ottobre 2022 — presso il Campo Volo in località Rantano. La manifestazione sarà caratterizzata dall'Esposizione di macchine agricole e dalla immancabile Mostra Zootecnica con premiazione dei capi presentati: bovini di razza valdostana, piemontese, pezzata nera; tori da riproduzione, vacche, giovenche e manzette. La giuria sarà inoltre formata da veterinari e allevatori esperti. Alle ore 14,00 molto attesa è la Battaglia delle Reines, sfida valida per la qualificazione alle finali regionali di Tavagnasco del 6 Novembre 2022. Da segnalare inoltre la presenza dell'immancabile Padiglione Enogastronomico, a cura dell'E.R.S.A. e la Grande Castagnata del pomeriggio, con assaggi di caldarroste. Una bella e genuina festa di altri tempi!