Piemonte in festa

Descrizione evento: Una mattina per scoprire la raccolta dello zafferano, la meravigliosa spezia dal colore rosso che si trasforma in oro prezioso in cucina!???? La visita allo zafferaneto e la spiegazione di tutte le fasi sono a cura del titolare Umberto dell'azienda agricola Sativus di Monchiero. ----- Programma: Incontro ore 9.00 a Monchiero (CN), nelle vicinanze dell'azienda ma seguiranno dettagli sul luogo preciso. Raccolta in campo dei fiori di zafferano, di mattina perché devono essere raccolti solo quelli ancora chiusi. Pulizia dei fiori per ricavarne i tre pistilli. Dimostrazione di essiccatura dello zafferano sulla brace. Durante l'evento vi faremo assaggiare l'infuso allo zafferano accompagnato da una brioche ???? E se lo desiderate, potrete acquistare un vasetto del nostro zafferano, già essiccato, pronto all'uso. ----- IMPORTANTE: E' necessaria la prenotazione. L'evento si svolgerà domenica 30 ottobre e domenica 6 novembre. Sarà annullato in caso di condizioni meteo avverse. Consigliamo di indossare scarpe comode (scarponcini) e abbigliamento adeguato dato che staremo all'aperto. Prezzi: 10€ a persona gratis sotto i 16 anni ----- Per prenotare: info.sativus@gmail.com - 3403862681 (anche WhatsApp)