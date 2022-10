Piemonte in festa

Descrizione evento: Serenatamente, la Stagione concertistica 2022/23 dell’Accademia di Musica di Pinerolo invita tutti gli appassionati di musica moderna e contemporanea ad un appuntamento straordinario a ingresso libero per sabato 29 ottobre alle ore 19:00 presso la sala della storica sede di viale Giolitti 7. Protagonista è Emanuele Arciuli - un interprete che "padroneggia di fatto il più grande e il più variegato repertorio americano di qualunque pianista mai conosciuto”, insieme a Filippo Michelangeli, Direttore dei mensili Suonare news e Amadeus, al musicologo Giorgio Pugliaro e a Michele Guerrieri al pianoforte. Presentando il suo nuovo libro Viaggio in America. Musica coast to coast, il Maestro condurrà i presenti in un appassionante viaggio on the road lungo i sentieri (in Italia spesso sconosciuti) della scena musicale statunitense moderna e contemporanea. Dalla brulicante giungla di New York ai silenziosi deserti dell’Arizona, passando per le riserve indiane del Midwest e una San Francisco assolata che somiglia a Napoli, si andrà alla scoperta di una musica dall'irresistibile vocazione narrativa. In programma brani di Connor Chee (Navajo Vocable for Piano n. 9), Philip Glass (volume n. 1 étude n. 6), William Bolcom (Graceful ghost rag), Karen Tanaka (Techno étude n. 1 dalla 2ª serie dei Techno études 2020) eseguiti da Michele Guerrieri, allievo della Scuola di Specializzazione post laurea dell’Accademia di Musica. Seguirà un aperitivo offerto dall’Accademia di Musica (ingresso libero su prenotazione: noemi.dagostino@accademiadimusica.it | 0121321040 | 3939062821)