Piemonte in festa

Descrizione evento: Sabato 22 ottobre alle ore 21.00 avrà luogo il 39° Concerto dell'amicizia organizzato dal Coro Alpette di Torino. Si esibiranno in un repertorio di canti popolari e di montagna il Coro Alpino La Bissòca di Villanova d'Asti, diretto da Giorgio Tiberini e il Coro Alpette di Torino, diretto da Carmelo Luca Sambataro. L'Isakar Duo di Isabella Stabio e Carmelo Luca Sambataro eseguirà un intermezzo musicale strumentale. La serata si svolge presso la Chiesa della Natività di Maria Vergine in via Bardonecchia 159 a Torino. L'ingresso è libero e si raccoglieranno fondi per l'associazione Materiali di scARTo.