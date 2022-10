Piemonte in festa

Descrizione evento: Il secondo concerto di Serenatamente, la Stagione concertistica 2022/2023 dell’Accademia di Musica di Pinerolo, si intitola Canti dall’Est e vede un grandissimo ritorno, quello del Trio Kanon pluripremiato da pubblico e critica all’International Chamber Music Competition Pinerolo e Torino città metropolitana. Lunedì 17 ottobre alle 20:30 presso la sala concerti della storica sede di viale Giolitti, Diego Maccagnola al pianoforte, con Lena Yokohama al violino e Alessandro Copia al violoncello hanno scelto un programma di area slava con capolavori di Kutàg, Rachmaninov e Dvoràk davvero da non perdere. Il trio si è esibito per Bologna Festival, la Fenice di Venezia, gli Amici della Musica di Firenze, l’Unione Musicale di Torino, I Concerti del Quirinale, l’Auditorium Arvedi di Cremona, la Filarmonica di Trento, la Società del Quartetto di Bergamo, e ha eseguito il Triplo Concerto di Beethoven con l’Orchestra Regionale Toscana per il Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano. All’estero ha suonato in Inghilterra (dove nel 2015 è stato “in residence” al Festival Aldeburgh Music), Austria, Norvegia, Cina e ha tenuto un tour in Giappone con il Triplo Concerto di Beethoven. Ha inciso per la rivista Amadeus, per l’etichetta Movimento Classical e per Warner Italia. La Stagione concertistica Serenatamente in 15 concerti spazia da L’Arte della Fuga di Bach, opera infinita e colma di bellezza, fino alle storiche canzoni dei Guns N' Roses e di Stevie Wonder, incontrando grandi nomi del concertismo internazionale e il talento delle nuove generazioni, nella certezza che l’unione tra questi due elementi sappia produrre concerti indimenticabili e idee per l’avvenire. Seguono: 2022 Nelson Goerner (10/11); Olivia Manescalchi, Erik Battaglia (15/11); Andrea Rebaudengo, Mauro Montalbetti (22/11); Antonio Ballista (6/12) 2023 Quartetto Hermès (17/1); Filippo Gorini (31/1); MDI Ensemble (14/2); Adrian Pinzaru, Costanza Principe (28/2); Trio Debussy, Simone Briatore, Piero Cinosi (21/3); Costanza Savarese, Emanuele Arciuli (4/4); Patrick Demenga, Serena Valluzzi (18/4); Alexander Romanovsky (2/5 Teatro Sociale); Orchestra da Camera Accademia, Francesco Manara (8/5, Teatro Sociale). L’attività concertistica dell’Accademia di Musica è realizzata con il contributo di Regione Piemonte, Ministero della Cultura, con il contributo e il patrocinio di Città di Pinerolo, con il patrocinio della Città metropolitana di Torino. Il nostro grazie va anche a L’Eco del Chisone, Piatino, Yamaha, Galup.