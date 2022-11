Piemonte in festa

Descrizione evento: “La Mela e dintorni” Mostra mercato dei prodotti locali e artigianali si tiene annualmente nel Comune di Caprie (TO), la seconda domenica del mese di novembre. Ha per scopo la valorizzazione della mela locale, coltivata in una vasta area del comprensorio e con caratteristiche organolettiche e gastronomiche di elevato valore, nonché la promozione di altri prodotti agro-alimentari; lavorazioni artigianali-artistiche anch’esse del luogo costituiscono corredo ed esaltazione della manifestazione, la quale persegue anche lo scopo turistico economico del territorio di Caprie e della Val Susa.



La mostra mercato si avvale di un Regolamento che favorisce la partecipazione di espositori che rispondano ai requisiti e alle finalità della medesima, precisamente:

• la valorizzazione e la promozione delle mele e degli altri prodotti

agroalimentari;

• l’incentivazione al consumo delle produzioni tipiche autoctone;

• la diffusione della cultura e delle tradizioni enogastronomiche di Caprie e della Val Susa.

"La Mela e dintorni" conta circa 120 espositori ed è inserita nella rassegna “Gustovalsusa”. Ai produttori di mele della Valle di Susa fanno degna corona i prodotti enogastronomici locali (vino, miele, formaggi, dolci e salumi), hobbisti ed artigiani.



Ristoranti e stand enogastronomici delizieranno i visitatori durante tutta la giornata.