Piemonte in festa

Descrizione evento: Serenatamente è il titolo della Stagione concertistica 2022/23 dell’Accademia di Musica di Pinerolo, che riserva biglietto ridotto ai possessori dell’Abbonamento Musei (€ 12 Accademia di Musica | € 15 Teatro Sociale). In 15 concerti si spazia da Bach fino alle storiche canzoni dei Guns N' Roses e di Stevie Wonder, incontrando grandi nomi del concertismo internazionale e il talento delle nuove generazioni. Si inaugura l’11 ottobre con Gabriele Carcano e il Quartetto Lyskamm. Nella programmazione di respiro internazionale da non perdere sono Nelson Goerner, Alexander Romanovsky e il Quartetto Hermés. Sul versante della modernità è possibile ascoltare Andrea Rebaudengo (preceduto da un incontro con Mauro Montalbetti), Emanuele Arciuli con Costanza Savarese e l’MDI Ensemble. Tornano a Pinerolo artisti di chiara fama come il Trio Kanon; il Trio Debussy con Simone Briatore e Piero Cinosi; Adrian Pinzaru con Costanza Principe. Completano il programma Olivia Manescalchi con Erik Battaglia; Filippo Gorini; Antonio Ballista. Un punto di vista generazionale è stato privilegiato nel progetto In Crescendo con Patrick Demenga e Serena Valluzzi e affiancando all’Orchestra da Camera Accademia eia Maestro Francesco Manara.