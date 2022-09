Piemonte in festa

Descrizione evento: LIBRI IN ITINERE promuove il territorio attraverso arte e cultura per tutte le età. Le storie scritte, raccontate, interpretate e musicate trovano luoghi e contesti colloquiali in un interessante dialogo con il pubblico, dando vita a nuove storie. Le tematiche sono molteplici così come le forme espressive. La gratuità dell'evento vuole garantire a tutti la possibilità di potervi accedere liberamente nel rispetto dell'altro, quindi è richiesto che i cellulari siano spenti durante i salotti letterari e gli intermezzi musicali, nonché durante lo spettacolo teatrale.

CANALE YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UCnVMOJtJXeZ5hmgFhZvnroA PAGINA FACEBOOK https://www.facebook.com/librinitinere PAGINA INSTAGRAM https://www.instagram.com/librinitinere/ P?ROGRAMMA "NOIRE et BLANCHE" Venerdì 30 settembre Dalle ore 17,30 alle 19,30 Salotto letterario Dalle 21,00 alle 23,00 Teatro d’autore Imma Abete, patron di Libri in itinere, introduce la tematica del primo giorno di rassegna dal tema: “NOIRE et BLANCHE” Intervengono: EDOARDO GUERRINI, scrittore di noir attento alla multiculturalità dei suoi personaggiHAIDER BUCAR, pittrice e autrice di due storie di vite contrapposte, due nomi della pittura del Cinquecento: Artemisia Gentileschi e Sofonisba Anguissola IVO DEGIOVANNINI, scrittore noir Intermezzi musicali di GABRIELLA CHIARLETTI al clarinetto e MARIA TERESA CARLEVATO all'arpa Ore 21 SPETTACOLO “ L’angelo azzurro e Monsieur Marguerite” di Barbara Audisio interpretato da VALENTINA VERATRINI chitarra Michele Ruggierocostumi Osvaldo Montalbano scene Emiliana Nardinproduzione Voce in Capitolo Sabato 17,00 – 20,30 ROUGE et NOIRE Secondo giorno di rassegna dal tema : “ ROUGE et NOIRE”Intervengono: LUCA BOLLERO, scrittore e attore teatrale CRISTIANO LONGONI psicologo e scrittoreBRUNO FRANCESCO MARANDO, giovane canavesano, scrittore di professioneSIMONE GARIZIO, giovane biellese, fumettista di professione Intermezzi musicali di LAURA CALDARERA, flauto Letture attoriali di VITTORIO BESTOSO, attore e doppiatore Terzo giorno di rassegna dal tema: “ LACRIME DI VETRO" ore 20,30 Erica Gigli, speaker radiofonica di radio Baboleo presenta LIVIO GIRIVETTO MENSIO, pittore e ceramista, che si racconta nel suo ultimo progetto “Un viaggio errabondo di orsanti e scimmiari verso la via Emilia” della Collezione Cahiers de voyage per l’Italia Intervengono Nicolò Dentis, presidente del Circolo Culturale Passepartout - il club dei viaggiatori S?imona Appino, imprenditrice del territorio Intermezzi musicali di LUCA ZANETTI, fisarmonica Letture di MATTEO VIGNATI, attore teatrale In collegamento video con Giuseppe Conti, rappresentante della Consulta Emiliano-romagnoli nel mondo e Patrizia Raggio, archeologa e presidentessa de Il cammino Valceno DURANTE I TRE GIORNI DI RASSEGNA SARA’ POSSIBILE VISITARE LA MOSTRA MULTIMEDIALE “UN VIAGGIO ERRABONDO DI ORSANTI E SCIMMIARI” DALLE ORE 10,00 ALLE 17,00 NELLO SPAZIO ESPOSITIVO ADIACENTE ALLA SALA SANTA MARTA. IN TALE CONTESTO SARANNO ESPOSTE LE TAVOLE ORIGINALI DELL’ULTIMO CAHIER DE VOYAGE E SI POTRANNO ASCOLTARE ALCUNI MONOLOGHI DEI PROTAGONISTI DEL CAHIER GRAZIE ALLE INTERPRETAZIONI ATTORIALI DI MATTEO VIGNATI. Per informazioni email a contradamaestrafactory2020@gmail.com +39 3391652924 Posti limitati. Ingresso gratuito Si consiglia la prenotazione