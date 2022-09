Piemonte in festa

Descrizione evento: GUSTO DI MELIGA Domenica 18 settembre, la 15esima edizione della grande sagra valsusina Domenica 18 settembre 2022, torna a Chiusa di San Michele Gusto di Meliga, manifestazione della Rassegna Gusto Valsusa volta alla valorizzazione e promozione dei prodotti tipici del territorio. Giunto alla 15esima edizione, l’evento è da sempre incentrato sul “Pan ëd melia”, prodotto tradizionale di Chiusa di San Michele registrato con il marchio “Pan ëd melia dla Ciusa”, e sulla promozione di altri prodotti tipici legati al mais e all’artigianato. La festa del 18 settembre comprenderà una mostra-mercato, con numerose bancarelle in cui i visitatori potranno trovare tante prelibatezze enogastronomiche e oggettistica realizzata da artigiani locali. Tra esse, diversi punti degustazione, in cui assaggiare e acquistare il prodotto tipico su cui è incentrata la manifestazione, stand gastronomici e un’area dedicata a trattori e macchine agricole d’epoca, con la tradizionale ed unica dimostrazione di sgranatura del mais con antichi macchinari. Una via sarà inoltre dedicata agli intagliatori di legno, mentre gli appassionati di storia potranno visitare il campo e cimentarsi nelle attività medievali del gruppo storico “La Lancia di San Michele”. Grande spazio anche alla cultura, con l'apertura straordinaria del Planetario, del sito archeologico delle mura longobarde e del museo Tradizioni di vita contadina. In più un’escursione guidata sul territorio, la mostra fotografica “Insieme, percorsi di accoglienza in Valle di Susa” presso il salone polivalente e, per le vie del paese, la mostra storico-fotografica “Un viaggio nel tempo… La Chiusa di ieri” mentre al salone polivalente Ad animare con le note la giornata saranno poi La Società Filarmonica Chiusina, il gruppo occitano I Musicanti di Halanwà e la Borgatta’s Factory, oltre all'esibizione della scuola Emozione Danza. E per i bambini, tante attività ed attrazioni dedicate a loro. Una ricca giornata che si concluderà come sempre all’insegna del gusto, con la premiazione del concorso per il miglior Pan ëd melia dla Ciusa e la grande polentata in piazza, a partire dalle ore 18. A creare attesa per la grande festa di Gusto di Meliga di domenica 18 settembre, saranno altri 3 giorni di eventi. Si inizierà mercoledì 14 settembre, con la serata culturale “Un viaggio nel tempo… La Chiusa di ieri”. A partire dalle ore 21, presso il salone polivalente (via General Cantore, 14), lo storico locale Sergio Maritano presenterà notizie e immagini frutto delle sue ricerche. Nell’ambito della serata verranno inoltre premiati i vincitori del concorso “Chiusa fiorita”. Venerdì 16 settembre si terrà invece il tradizionale evento sportivo di apertura della sagra, la Meliga Run: corsa podistica di 5 km che toccherà alcuni degli angoli più caratteristici del paese. Una manifestazione, organizzata dall’Unione sportiva San Michele, che prenderà il via alle ore ASSOCIAZIONE GUSTO DI MELIGA ? 388 4394291 e:mail info.gustodimeliga@gmail.com gustodimeliga.com Comune di CHIUSA DI SAN MICHELE (TO) ? 011-964.31.40 e:mail protocollo@comune.chiusadisanmichele.to.it www.comune.chiusadisanmichele.to.it 17,30 in piazza della Repubblica e che si concluderà con il grande Pizza party per tutti i partecipanti. Nella serata di sabato 17 settembre si darà il via ufficiale alla sagra, con le preaperture, dalle ore 15 alle 18, della mostra fotografica “Insieme, percorsi di accoglienza in Valle di Susa”, del Museo Tradizioni di vita contadina, del sito archeologico delle mura longobarde e del planetario e, dalle ore 21, il concerto del gruppo “Libera Uscita” (Ligabue tribute band) ad ingresso libero e stand gastronomici in piazza della Repubblica a partire dalle ore 20. ULTERIORI INFORMAZIONI Il “Pan ëd Melia” Il Pan ed Melia: prodotto tradizionale a base di farina di meliga, latte, zucchero, uva passa, semi di finocchio, cotto in forno, che presenta una tipica forma a stirottini, riscoperto a Chiusa grazie anche al contributo di un panificatore locale. Si può trovare nella versione tradizionale dolce ma anche in una gustosa versione salata e in diverse variazioni. Il prodotto tipico è registrato con il marchio “Pan ëd melia dla Ciusa”. Chiusa di San Michele Comune della Bassa Valle di Susa, a circa 30 km da Torino, situato all’imbocco della valle nei luoghi (le Clusae Longobardorum) che furono teatro nel 773 dell’epico scontro in cui Carlo Magno e i suoi Franchi sconfissero i Longobardi di Re Desiderio, aprendosi la via verso la conquista dell’Italia (evento celebrato dal Manzoni nel poema “Adelchi”). L'abitato è sovrastato dall’imponente mole della millenaria abbazia della Sacra di San Michele, eretta verso la fine del X secolo col nome di “San Michele della Chiusa”, raggiungibile con una breve escursione tra i boschi. Una passeggiata per il piccolo centro può far apprezzare gli edifici storici, tra cui la Chiesa parrocchiale dedicata a San Pietro Apostolo, la Cappella di S. Croce, il sito delle mura longobarde, scorci caratteristici del paesaggio e dell’abitato. Ospita un Planetario e il museo “Tradizioni di vita contadina” nella Ex Latteria. Il paese ha ricevuto a partire dal 2010 il riconoscimento di Comune fiorito, confermato anche per il 2013 con 3 petali, e la menzione speciale al premio Il Gusto del Paesaggio. È raggiungibile da Torino attraverso l’autostrada A32 (uscita Avigliana, quindi percorrendo la SS25). Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito gustodimeliga.com Contatti Associazione Gusto di Meliga Telefono 388 4394291 Email info.gustodimeliga@gmail.co