Piemonte in festa

Non definito

Descrizione evento: Come da tradizione finiamo l’estate a CASSINELLE (AL)

SAGRA DEL FUNGO PORCINO

Venerdì 9 e Sabato 10 Settembre

Vi aspettiamo con le nostre specialità, come tagliatelle e polenta al sugo di funghi o al ragù, arrosti, bistecche di manzo, funghi fritti o al forno, accompagnate sempre da buon vino.

Le due serate saranno accompagnate da musica, servizio bar e la nostra area giochi.





!! Vi aspettiamo per finire l’estate insieme !!