Piemonte in festa

Descrizione evento: Dopo due anni di pausa, torna la SAGRA DEL FRITTO MISTO ALLA PIEMONTESE a Montaldo, frazione di Cerrina Monferrato (AL)! Se non hai ancora provato il fritto misto alla piemontese non puoi mancare e se già lo conosci beh, probabilmente non mancherai! Si inizia venerdì 26 agosto: dalle h. 19.00 aprirà lo stand gastronomico. Oltre al celebre e tradizionale fritto misto in accoppiata vincente con il bagnet verde, saranno serviti antipasti tipici piemontesi, come roast beef, vitello tonnato, carne cruda e antipasto della nonna, tutti di produzione propria; agnolotti e dolci rigorosamente, il tutto accompagnato da vini monferrini. Solo per la cena di lunedì sera è gradita la prenotazione, perchè si andrà ed esaurimento scorte. I numeri a cui prenotare sono 3476586985 e 3485187815. Per evitare il rischio maltempo, per tutte le serate si mangerà al coperto. E dopo una bella scorpacciata un po' di movimento è d'obbligo. Ecco allora che il ballo a palchetto (al coperto), a partire dalle 21.30, vedrà il susseguirsi di diverse orchestre di liscio. Ogni serata danzante sarà ad ingresso gratuito. Venerdì 26 aprono le danze NUNZIA TULIPANO e la sua orchestra. Sabato 27 suonerà l'orchestra POLIDORO GROUP. Domenica 28 la serata sarà allietata dall'orchestra ROMEO e i COOPERFISA Lunedì 29 si chiuderà con la FREE MUSIC BAND. Se volete mangiare bene e/o divertirvi facendo quattro salti sul ballo, MONTALDO è il posto giusto! Vi invitiamo a restare aggiornati tramite la pagina facebook dell'evento https://fb.me/e/2S9IOx8eN. In prossimità e durante la sagra posteremo alcune...gustose anticipazioni! Per chi non è pratico del luogo, Montaldo è una frazione del comune di Cerrina Monferrato (AL). Qui sotto l'indicazione da google maps https://www.google.it/maps/place/Via+Villa,+15020+Montaldo+AL/@45.1083651,8.2325448,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4787c77175d4ec3d:0x179dc15c52bd22d0!8m2!3d45.1082032!4d8.2324396