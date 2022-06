Piemonte in festa

Descrizione evento: “ LELE LUZZATI percorso 101 GRAFICA”



collezione Adriano e Rosalba Benzi

a cura di Adriano Benzi e Rosalba Dolermo



Canelli

Salone Riccadonna - Corso Libertà 25

Inaugurazione Sabato 17 Settembre 2022- ore 18,30



La mostra, “ LELE LUZZATI percorso 101 GRAFICA”

con "percorso 101" si intende ricordare il grande artista nell'anno che segue il centenario della sua nascita (1921)

consiste in una rassegna di oltre 120 opere

(calcografie-acqueforti, Litografie, serigrafie, libri d'artista)

che ripercorrono le tappe fondamentali del suo lavoro.

Emanuele Luzzati è considerato uno dei massimi artisti del XX secolo

(scenografo, animatore e illustratore )

e si colloca anche nell'Olimpo degli artisti specializzati nella grafica.

L'artista genovese è stato anche un pittore, disegnatore, acquarellista

capace di effettuare sostanziosi interscambi artistici tra l'incisione e la pittura

modulando ed influenzando, ora nell'uno ora nell'altro campo,

invenzioni ed emozioni.

Luzzati ha partecipato alle più importanti rassegne artistiche

nazionali e internazionali ed ha esposto in numerosissime

mostre personali in Italia e all’estero.



A corredo dell’esposizione un catalogo con tutte le immagini in gruppi omogenei

e commentate da scritti di Elisabetta Cocito e Gianfranco Schialvino.



Data e orario:

dal 18 Settembre al 9 Ottobre 2022 da Martedì a Domenica 10 - 12,30 e 16 - 19

Lunedì chiuso - Ingresso gratuito - Catalogo in mostra

info: rosalba.dolermo@alice.it - benzi.adriano@mclink.it - info@vecchiantico.com

manifestazioni@comune.canelli.at.it - 0141/820272

http://www.mostre-vecchiantico.com - 330 470060

---------

Città di Canelli, Vecchiantico AB Collezionismo, Cento Amici del Libro, Rotary Club Canelli - Nizza Monferrato