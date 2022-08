Piemonte in festa

Descrizione evento: ALECOMICS - FESTIVAL DEL FUMETTO - 3-4 SETTEMBRE 2022

ALEcomics è nato dalla passione dei volontari che l'hanno creato, e quella stessa passione è il carburante che lo spinge di anno in anno sempre oltre i propri limiti!

Da 7 anni il festival dedicato al mondo del fumetto, della letteratura e del fantastico ha luogo tra le mura storiche del complesso "Cittadella".

Le suggestive atmosfere create dagli edifici ottocenteschi della fortezza, fanno da cornice a mostre mercato, aree ludiche ed interattive, spettacoli sul palco ed intrattenimenti live, concerti, ospiti nazionali ed internazionali, cosplayer e molto altro ancora.

L'ottava edizione di ALEcomics si terrà Sabato 3 e Domenica 4 settembre 2022 e avrà come ogni anno un tema cardine. Per quest'edizione il filo conduttore dell'evento è l'ORIENTE, per tanto sarà obiettivo dell'associazione organizzatrice, ricreare le atmosfere di questi luoghi lontani attraverso ospiti, installazioni e attività proposte, affinchè il pubblico possa sentirsi trasportato in queste terre d'oriente.

La manifestazione prevede oltre 200 tra stand, aree demo ed intrattenimenti, svariati ospiti del panorama fumettistico e letterario, cosplay contest, conferenze, laboratori gratuiti, esibizioni live, concerti e molto altro ancora.