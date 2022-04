Piemonte in festa

Descrizione evento: Una maratona musicale finale con undici musicisti e tre appuntamenti con giovani concertisti già avviati alla carriera, pluripremiati e applauditi dalla critica che a Pinerolo affinano il loro repertorio con solisti e didatti tra i più grandi del panorama internazionale: questo il cartellone di Giovani generazioni In Crescendo, un nuovo appuntamento primaverile dell’Accademia di Musica. Dal 3 al 31 maggio nella sua storica sala concerti di viale Giolitti, 7 ad esibirsi saranno infatti concertisti della Scuola di specializzazione post laurea e dei Corsi di alto perfezionamento dell’Accademia di Musica, e uno studente della Fondazione Accademia di Imola “Incontri col Maestro”. “Il termine crescendo in musica indica un aumento della sonorità che in genere ci porta al culmine di una frase, a un climax; abbiamo giocato con questa parola del titolo per descrivere un evento che vorremmo rappresentasse una delle occasioni di crescita per i nostri giovani. Suonare in pubblico, un pubblico partecipe e sensibile, per un musicista significa condividere con altri appassionati uno dei momenti più importanti del proprio lavoro, non già per un mero apparire - per quello bastano e avanzano i social - quanto per imparare a conoscersi sempre meglio e verificare la profondità e la sincerità dello studio. In Crescendo è nato proprio per dare, ancora una volta, ai nostri allievi, questa possibilità.” racconta Claudio Voghera, responsabile della programmazione artistica. I primi tre concerti in programma sono alle 20:30 e sono accompagnati da una guida all’ascolto: si inizia martedì 3 maggio con Pier Carmine Garzillo, classe 1995, ma già docente di pianoforte principale presso il Conservatorio di Avellino, definito dalla stampa “una solida realtà della Scuola Pianistica Napoletana”. L’appuntamento di martedì 17 maggio è con Elisabeth Holmegaard Nielsen, poco più che ventenne, nominata “The Young Artistic Elite” dalla National Arts Foundation e vincitrice di numerose competizioni internazionali tra cui lo Steinway, il Salieri, professor Dichler-Wettbewerb, e il concorso Yamaha per giovani musicisti. Martedì 24 maggio torna in Accademia l’amatissimo Duo Robert and Meri pluripremiato in diversi concorsi internazionali, acclamato dalla stampa per il grande affiatamento interpretativo e sonoro. Chiude Giovani generazioni In Crescendo una maratona musicale che martedì 31 maggio dalle 17 alle 22 vede avvicendarsi sul palco dell’Accademia undici musicisti, per quattro momenti musicali che sarà possibile seguire interamente o à la carte entrando e uscendo dalla sala concerti. La maratona inizia alla 17:00 con il pianista Luca Troncarelli e il Trio Joyce. A seguire, la violinista Lucia Caputo con la pianista Giorgia Delorenzi e, subito dopo, Monserrat Bravo al pianoforte (dalle 18:15); la violoncellista Francesca Giglio accompagnata al pianoforte da Alessandro Mosca e a seguire il pianista Guido Coppin (dalle 19:30). In chiusura di serata, l’atteso recital pianistico di Nicolò Ferdinando Cafaro suggella questo nuovo appuntamento primaverile con le future generazioni di musicisti professionisti, con un concerto in collaborazione con la Fondazione Accademia di Imola “Incontri col Maestro”. L’intera giornata si svolge nell’ambito di Paesaggio Fortificato, progetto realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando «In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori» della Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura, che mira alla valorizzazione culturale e creativa dei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta rendendoli più fruibili e attrattivi per le persone che li abitano e per i turisti, in una prospettiva di sviluppo sostenibile sia sociale sia economico. La prenotazione a tutti i concerti è obbligatoria:

Biglietto unico 3 € | Maratona: 10 € tutti i concerti, 3 € un singolo concerto Prenotazioni: 3939062821 | 0121321040 | noemi.dagostino@accademiadimusica.it L’attività concertistica dell’Accademia di Musica è realizzata con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo (Maggior sostenitore), Regione Piemonte, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con il contributo e il patrocinio di Città di Pinerolo, con il patrocinio della Città metropolitana di Torino.