Piemonte in festa

Descrizione evento: L’estate non sarebbe tale senza l’amato e atteso evento di San Dümine. La manifestazione in calendario dal 28 luglio al 31 luglio torna quindi per l’edizione 2022 e presenta, 1.500 posti a sedere coperti nello stand gastronomico, maxi pista da ballo e ampio dehor. Un mix fatto di tradizione e simpatiche novità. Tutto è dedicato a San Domenico, Patrono della frazione; senza dimenticare il prodotto scelto per la promozione del territorio e la sensibilizzazione ad una produzione di qualità: la Patata. Affiancata da iniziative legate alla riscoperta del Canavese ed alla sua valorizzazione culturale, l’unione della “Sagra della Patata” alla festa di “ San Dumine” ha permesso di offrire, oltre all’ottimo menù già consolidato negli anni (antipasti tipici, primi piatti, grigliate di carne e pesce, fritti di pesce, contorni sfiziosi e dolci vari), una vetrina diversa anche a quei piatti tipici locali e non che trovano finalmente l’occasione per farsi conoscere: dai tradizionali gnocchi, ai lisotti (piadina cotta alla piastra e servita, in origine, con salsa a base di aglio, alla quale poi sono state aggiunte altre varianti a base di pomodoro, gorgonzola, nutella e marmellata per i palati meno forti) e le “ciambelle di patate” (una sofficissima ghiottoneria fritta, comparse di zucchero a velo o semolato). Un prodotto nel quale la Pro Loco continua ad investire ogni anno, sia per i criteri di coltivazione (biologico) e stagionatura (in casse di legno di larice al buio delle vecchie cantine) sia per la rivalutazione della freschezza e qualità (patata di collina). Il tutto accompagnato da ottimi vini provenienti da diverse parti del Piemonte e oltre po’ pavese.

Anche quest’anno San Dümine, visti i risultati positivi registrati la scorsa edizione, darà ampio spazio dedicato a “ La Piazza del Gusto” a cura dell’Associazione Turistica Pro loco Ceretti.

Lo scopo principale di questa iniziativa, e’ quello di sottolineare un cambiamento radicale di tendenza che punta a valorizzare i prodotti di qualità, affinché tutti possano godere del loro territorio e dei suoi trutti, in piena libertà alimentare, nel rispetto del pianeta in cui viviamo.

Sono solo alcuni dei numeri della festa di San Domenico. Giovedì 28, si aprirà con la Filarmonica la Devesina e le majorettes per l’inaugurazione della manifestazione, a seguire un appuntamento ormai tradizionale per la kermesse: la corsa podistica, per atleti, amatori e giovani “Notturna a Ceretti” per il diciottesimo Memorial dedicato aDavide Bonino e nonoMemorial dedicato aDaniele Bonino.

La serata inaugurale, giovedì 28 ci sarà l’inaugurazione della Festa di San Dumine 2022 e Sagra della Patata di Ceretti con la partecipazione dellaFilarmonica Devesina si aprirà l’attesissimo stand gastronomico. Poi spazio alla musica e al divertimento: dalle 21.30 si aprirà con il gruppo i Divina, mentre i più fortunati potranno tentare la buona sorte al banco di beneficenza che apre in serata.

Venerdì 29 invece e si riaprirà l’attesissimo stand gastronomico, uno dei tanti punti di forza di questa festa che la Pro loco Ceretti propone con successo da anni. Questa settimana farà di Ceretti il cuore del divertimento e dello svago del Canavese e delle Valli di Lanzo e i volontari della P.L.C., dal primo all’ultimo, dal presidente dell’associazione fino al più giovane iscritto, sono pronti ad accogliere nel migliore dei modi tutti i visitatori pronti ad approfittare dell’ottima cucina e degli spettacoli offerti da orchestre di grande prestigio.Il 29 luglio: Francesca Mazzuccato, il 30 luglio: Explosion Band, sono solo alcuni dei tanti nomi presenti in cartellone a Ceretti.

Grande chiusura Domenica 31 luglio con l’ orchestra Marianna Lanteri. Non mancherannole sfilate di moda, i momenti religiosi che ripercorrono la tradizione e la storia della fazione, i giochi per i più piccoli e il grande spettacolo delle fontane luminose.

Alla base di tutto il nostro operato, sicuramente, la semplicità e l’umiltà: sono questi i principi morali a cui la nostra manifestazione si ispira;l’unione, l’amicizia, e la solidità tra tutti i volontari (oltre 130 dai più giovani agli anziani), guidati dalla Pro Loco Ceretti.

Senza il sacrificio di coloro che trascorrono giornate intere in cucina o nel retro, che macinano chilometri per prendere ordini o portare vassoi, che si adoperano per offrire un investimento sempre migliore con orchestre , concerti o spettacoli, gruppi musicali, area giovani, bambini e banco di beneficenza, che si impegnano nel obiettivo “ecofesta” (improntato sull’utilizzo di materiali il più possibile eco-compatibili e su un’efficiente raccolta differenziata), che predispongono e gestiscono ampie distese di prati per garantire parcheggio all’incredibile affluenza di veicoli anche fino a tarda ora o che comunque impegnano energie e tempo libero per allestimento delle strutture, tutto ciò che Vi proponiamo non sarebbe possibile.



Gli ingredienti per una festa impedibile e indimenticabile ci sono tutti: un’associazione propositiva e con tanta voglia di fare, all’altezza della situazione, grande musica e tanti spettacoli, tantissimi espositori e una cucina di prima qualità : Bisogna solo aver pazienza e aspettare giovedì 28 all’inaugurazione della manifestazione alle ore 18,00 e gli orari di apertura al pubblico per tutte le restanti serate saranno dalle ore 19.30 alle 2.30.

L’Associazione Turistica Pro Loco Ceretti ha già iniziato a promuovere l’evento: il programma completo delle sette serate è scaricabile dal sito www.cerettinfesta.it.



INFO

per prenotare potete scrivere una e-mail a prolococeretti@libero.it

oppure telefonando ai numeri:

3404824063 - 349.88.42.488 - 011.92.42.095

(anche per sms e whatsapp)

Gli appuntamenti:

Concerti dal vivo, spettacoli di cabaret con artisti di fama Nazionale, orchestre, danza e spettacoli ogni sera con maxi pista e ampio dehor Tutte le sere, dalle 19:30, apre lo stand gastronomico per degustare la cucina tipica del territorio Esposizione e vendita di varie qualità di patate a produzione artigianale Corsa podistica amatoriale ed agonistica Area bambini con giochi ed eventi Banco di beneficenza