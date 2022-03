Piemonte in festa

Descrizione evento: Johann Sebastian Bach come punto di attrazione dal quale distanziarsi ma al quale ritornare, sempre: questo lo spirito del concerto Da Bach a Bach in programma martedì 22 marzo alle 20:30 nella storica sala concerti di viale Giolitti, 7 a Pinerolo (To), nell’ambito della Stagione concertistica 2021/22 dell’Accademia di Musica. Protagonisti sono Costanza Principe, vincitrice di premi in concorsi pianistici nazionali e internazionali (uno tra tutti il Lilian Davies Prize della Royal Academy of Music), e il violinista Adrian Pinzaru, regolarmente ospite come solista o camerista presso importanti società concertistiche come la Musikverein Wienn e la Berlin Philharmonie, nonché primo violino del Delian Quartett e di NEXT - New Ensemble Xenia Turin, e docente dei corsi di perfezionamento dell’Accademia di Musica. Il concerto è il primo di un ciclo dedicato alle Sei Suonate a cembalo concertato e violino solo, col basso per viola da gamba accompagnata se piace di Johann Sebastian Bach, affiancate a tre opere di periodi diversi (In questo concerto alla Sonata in la maggiore di Cesar Franck). Il corpus delle sonate, che fu concepito da Bach in modo unitario, dà allo strumento a tastiera un ruolo da protagonista e instaura con il violino un dialogo alla pari. Al fine di poter garantire la sicurezza e la salute di tutti, l’accesso ai concerti è possibile solo con SUPER GREEN PASS e FFP2. La prenotazione è obbligatoria: tel. 3939062821 |noemi.dagostino@accademiadimusica.it (Biglietti: 15, 10, 5 €)