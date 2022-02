Piemonte in festa

Descrizione evento: T.INK il Festival di illustrazione e fumetto a Tortona. La manifestazione dedicata alla Nona Arte si terrà al Museo Orsi di Tortona, troverete illustrazione, fumetti e arti grafiche. Grazie a T.INK potrete scoprire le mille forme e sfaccettature del mondo dell'illustrazione e del disegno, attraverso workshop, laboratori e con grandi nomi del panorama fumettistico italiano! La rassegna promuoverà artisti emergenti che troveranno spazio insieme ad autori vip. Non mancherà lo spazio fiera mercato, lo spazio incontri e conferenze, mostre e area laboratori.



Il manifesto

Una linea di inchiostro, come un fiume di pensieri, scorre attraverso un bosco di creatività . La locandina di T.ink, realizzata da Andrea Sodaro di Formula Magica, vi invita proprio ad esplorare questo bosco, per scoprire le mille sfaccettature del mondo dell'illustrazione e dell'arte.



La location

Il Museo delle Macchine Agricole Orsi ospitato in una parte di quegli stessi capannoni che furono le officine dell’azienda, in via Emilia. L’area espositiva copre una superficie di 1800 mq, cui si aggiungono 500 mq. tra uffici, reception, centro di documentazione, magazzino e servizi tecnici. Qui trova posto l’esposizione dei pezzi più interessanti delle preziose collezioni Orsi e Berri.