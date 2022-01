Piemonte in festa

Descrizione evento: Uno dei più importanti ensemble italiani affermatisi a livello internazionale interpreta brani di Franz Schubert e Sergej Prokof’ev



Il Quartetto di Cremona, uno dei più importanti ensemble italiani affermatisi a livello internazionale, con concerti in programma a Milano, Roma, New York, Madrid e Linz, fa tappa a Pinerolo martedì 25 gennaio alle 20.30 nella storica sala concerti di viale Giolitti, 7 nell’ambito di Fughe, la seconda parte della Stagione concertistica 2021/22 dell’Accademia di Musica. Erede della tradizione cameristica italiana con una carriera ventennale alle spalle, fin dalla propria fondazione nel 2000 l’ensemble si è affermato come una delle realtà cameristiche più interessanti a livello internazionale. È regolarmente invitato a esibirsi nei principali festival e rassegne musicali in Europa, America, Asia, guadagnando il plauso universale per l’alto livello di interpretazione artistica. Il programma di Cristiano Gualco violino, Paolo Andreoli violino, Simone Gramaglia viola e Giovanni Scaglione violoncello prevede l’esecuzione del Quartetto n. 14 D810 in re minore Der Tod und das Madchen (La morte e la fanciulla) di Franz Schubert e il Quartetto n. 1 op. 50 in si minore di Sergej Prokof’ev. Al fine di poter garantire la sicurezza e la salute di tutti, l’accesso ai concerti è possibile solo con SUPER GREEN PASS e FFP2. La prenotazione è obbligatoria: 0121.321040 |noemi.dagostino@accademiadimusica.it (Gift card 3 concerti: 40€ | Intero: 15€ Ridotto: 12, 10, 5 €) La Stagione concertistica 2021/22 dell’Accademia di Musica prosegue con questi appuntamenti: Rita Marcotulli (8/2); Michele Marelli, Valentina Messa (22/2); Orchestra da Camera di Mantova, Carlo Fabiano, Benedetto Lupo (6/3); Adrian Pinzaru, Costanza Principe (22/3); Trio Debussy, Giulio Franchi, Simone Briatore, Matteo Gorrea, Laura Capretti (12/4); Sung-Won Yang, Enrico Pace (26/4); Sonia Gulyak (10/5). L’attività concertistica dell’Accademia di Musica è realizzata con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo (Maggior sostenitore), Regione Piemonte, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con il contributo e il patrocinio di Città di Pinerolo, con il patrocinio della Città metropolitana di Torino.