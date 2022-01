Piemonte in festa

Non definito

Descrizione evento: IL ROMANZO Catania. Nell’ecosistema della Sivutech, società nel ramo prodotti informatici, Emilio Di Bella è un esemplare che sopravvive sopra la soglia della scure del licenziamento. A scombussolare il fragile equilibrio e imbarbarire gli uffici arriva un nuovo capo, il ripugnante dottor Trombetta: l’impatto è destinato ad avere risvolti anche nella vita privata di Emilio, poiché di mezzo c’è Moira, una vicina di casa con cui ha scoperto di avere più affinità rispetto all’ormai logoro ménage familiare che lo vede legato da anni a Violetta. Quando Moira “rischia” di essere assunta alla Sivutech, Emilio comprende che dovrà uscire dalla sua impasse per impedire che avvenga l’irreparabile. Scoprendo, in realtà, che c’è da mettere in discussione molto più di un semplice matrimonio. L'AUTORE Gianni Contarino è nato a Siracusa nel 1972 e vive tra un bosco vicino Torino e un borgo sull’Etna. Scrive racconti e poesie. Questo è il suo primo romanzo. INFORMAZIONI Accesso consentito con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2. Presente anche diretta sulla pagina Facebook "Città di Orbassano".