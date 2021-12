Piemonte in festa

Descrizione evento: Il pomeriggio di domenica 2 gennaio e di giovedì 6 gennaio 2022, negli orari di normale apertura del MudeP, Museo del Presepe, di Fara Novarese, il museo organizza, per chi lo desidera, visite guidate gratuite al percorso museale. Le visite saranno organizzate per piccoli gruppi e saranno condotte da una guida turistica abilitata fornita di regolare patentino.

La durata di ogni turno visita sarà di 45-60 minuti massimo. Non occorre prenotare. Ricordiamo che per visitare il museo occorrerà avere il GreenPass e indossare la mascherina MudeP - Museo del Presepe

Via Cesare Battisti 23, Fara Novarese (NO)

Domenica 2 gennaio, ore 15:00-18:30

Giovedi 6 gennaio, ore 15:00-18:30 Qui trovate tutti gli orari di apertura del MudeP:

https://www.facebook.com/events/612195896685752/ Naturalmente, sarà possibile, per gruppi già organizzati e strutturati, richiedere una visita guidata ah hoc in giorno ed orario diverso, contattando il 320 296 7905