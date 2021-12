MudeP - Museo del Presepe Via C. Battisti 23

Descrizione evento: Finalmente, dopo due anni di chiusura, il MudeP, Museo del Presepe di Fara Novarese, riapre i battenti! Apriremo domenica 12 dicembre alle ore 15:00, e seguiremo i consueti orari: Sabato: 15:00-18:30 Domenica e Festivi: 10:30-12:00 e 15:00-18:30 Per aperture extra: contattare 3357101259 - 3202967905 L'ingresso è gratuito, ma saranno necessari la mascherina e il GreenPass. MudeP

Museo del Presepe

Via Cesare Battisti 23,

Fara Novarese (NO) https://www.presepiofara.it/MudeP.html