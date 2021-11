Piemonte in festa

Descrizione evento: Il Sestetto Wanderer, formato da strumentisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano uniti dalla comune passione per la musica da camera e per la ricerca, la Wanderung, è protagonista del prossimo concerto di PRELUDI, la prima parte della Stagione 2021/22 dell’Accademia di Musica. Il concerto di Agnese Ferraro e Lucia Zanoni (violini), Duccio Beluffi e Joel Imperial (viole), Gianluca Muzzolon e Beatrice Pomarico (violoncelli) si accompagna all’intervento del neuropsicologo e psicoterapeuta Edgardo Faure che ci introduce agli affascinanti intrecci tra le manifestazioni dell’emotività umana in anni in cui la poesia, la musica, la medicina nella sua nuova declinazione psicologica indagano sui rapporti tra sogno (o incubo) e realtà. I “tumulti e pugilati” che accompagnarono nel 1903 la prima esecuzione a Vienna di Notte trafigurata, erano verosimilmente dovuti alla corruzione del dato linguistico (armonico in particolare) che animava la composizione. In programma Verklärte Nacht op. 4 di Arnold Schönberg e Preludio (da Capriccio op. 85) di Richard Strauss. Le opere, scritte a venticinque anni l’una dall’altra, esprimono due atteggiamenti antitetici rispetto al dramma dell’esistenza umana. La prima risuona come un cupo presagio delle guerre che di lì a poco dilanieranno l’Europa, mentre la seconda con sottile ironia finge di ignorare le atrocità del secondo conflitto mondiale, restituendo all’ascoltatore una pagina di musica fuori dal tempo. L’appuntamento è per domenica 21 novembre alle ore 17:00 nella sala concerti di viale Giolitti, 7 a Pinerolo (Prenotazione obbligatoria: 0121321040 | noemi.dagostino@accademiadimusica.it).