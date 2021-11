Piemonte in festa

Descrizione evento: “Il Villaggio di Babbo Natale” I Mercatini di Natale

per le vie del centro della splendida Acqui Terme (AL)

dal 3 al 24 dicembre 2021

dalle 10:00 del mattino alle 19:00 di sera Bellissimo evento in location turistica termale in pieno centro storico, con casette, pagode, pista di ghiaccio, animazione per bambini, grande albero, Babbo Natale, musica e canti natalizi ed eventi collaterali. Il “villaggio”, costituito da casette di legno e pagode addobbate a festa, si snoderà per le vie del centro della splendida Acqui Terme, ospitando i classici mercatini di Natale. Ad animare l’evento vi saranno intrattenimenti vari, musica e canti di Natale, una pista di ghiaccio dove divertirsi pattinando e, naturalmente, Babbo Natale, che leggerà le letterine dei più piccini. Curiosando per i Mercatini potrai trovare figure ed accessori per il presepe, addobbi per l’albero di Natale, giocattoli in legno e stoffa, candele ed oggetti in cera, prodotti dell’artigianato artistico, in legno, vetro, metallo, paglia, cuoio, tessuti, ceramica, minerali, pietre dure, sculture di pasta di sale e legno, articoli da regalo, stampe, quadri, libri natalizi, carta da regalo, ricami, pizzi e merletti, prodotti enogastronomici tipici, dolci natalizi, dolciumi, spumanti e liquori della tradizione. Organizzazione D&N Eventi Srl

Info:

Tel. e Whatsapp: 366.2829982 (Nicoletta) - oppure 335.7404114

email: commerciale@deneventi.it - www.deneventi.it