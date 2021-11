Piemonte in festa

Descrizione evento: La Mela e dintorni



Mostra mercato 19° edizione

Domenica 14/11/2021

Centro storico - 10040 Caprie (TO), Val Susa



“La Mela e dintorni” Mostra Mercato dei prodotti locali e artigianali si tiene annualmente nel Comune di Caprie (TO), la seconda domenica del mese di novembre. Ha per scopo la valorizzazione della mela locale, coltivata in una vasta area del comprensorio e con caratteristiche organolettiche e gastronomiche di elevato valore, nonché la promozione di altri prodotti agro-alimentari; lavorazioni artigianali-artistiche anch’esse del luogo costituiscono corredo ed esaltazione della manifestazione, la quale persegue anche lo scopo turistico economico del territorio di Caprie e della Val Susa.

La Mostra Mercato si avvale di un Regolamento che favorisce la partecipazione di espositori che rispondano ai requisiti e alle finalità della medesima, precisamente:

• la valorizzazione e la promozione delle mele e degli altri prodotti

agroalimentari;

• l’incentivazione al consumo delle produzioni tipiche autoctone;

• la diffusione della cultura e delle tradizioni enogastronomiche di Caprie e della Val Susa.

"La mela e dintorni" conta circa 120 espositori ed è inserita nella rassegna “Gustovalsusa”. Ai produttori di mele della Valle di Susa fanno degna corona i prodotti enogastronomici locali (vino, miele, formaggi, dolci e salumi), hobbisti ed artigiani.

Ristoranti e stand enogastronomici delizieranno i visitatori durante tutta la giornata.



Scheda evento

Titolo: La Mela e dintorni

Sottotitolo: Mostra mercato 19° edizione

Data: 14/11/2021

Orario: Dalle 10,00 alle 18,00

Luogo: Caprie (TO), Valle di Susa, Piemonte

Telefono: 3471040637

E-mail: melacaprie@gmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/lamelaedintorni





Programma 2021

DOMENICA 14 NOVEMBRE

Ore 10.00

Bancarelle in Piazza - Mostra Mercato dei prodotti locali ed artigianali Stand Gastronomici Rassegna Pomologica - Esposizione vecchie qualità di mele valsusine (Via Maffiodo Lino) “Obiettivo Natura” rassegna fotografica a cura del gruppo fotografico Amici 91 di Villardora – Via Maffiodo Lino. “Piazza degli artisti” la passione che si trasforma in arte - Piazza San Rocco “GRISULANDIA da grande voglio fare il Pompiere!!”con l’Associazione per i Pompieri Condovesi e l’Associazione Nazionale per i Vigili del Fuoco Volontari - Oltre Sessi “Mele per tutti i gusti” lavori dei bimbi della Scuola dell’infanzia “C. Collodi” “Storie di mele” lavori degli alunni della Scuola Primaria “P.G: Frassati” “Il fuoco paura non ci fa” carne alla brace e arrosticini con A.R.C. “I PIANAS" - Oltre Sessi. “Polenta da mesdi, fricioj ‘d pom dòp-mesdi e…anciove al verd tut ‘l di” a cura di Cooperativa Amico . - Via Maffiodo Lino Nel pomeriggio

Intervento Musicale a cura della Filarmonica “G. Verdi” di Caprie Frittelle di mele a cura di Cooperativa Amico

Ore 16,30/17,00 Saluti autorità

Ore 18,00 Chiusura festeggiamenti e… arrivederci al prossimo anno!



Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di incidenti per danni a persone, animali o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.