Piemonte in festa

Descrizione evento: Alessandria, fervono i preparativi per la settima edizione di “ALEcomics, Festival del Fumetto, dell’Animazione e del Gioco intelligente” realizzato dall’Associazione Culturale Alecomics, che si terrà nella suggestiva cornice della Cittadella di Alessandria nei giorni di sabato 11 e domenica 12 Settembre 2021 dalle ore 10:00 alle 19:00.

All’interno dell’antica Cittadella verranno allestite diverse aree tematiche dedicate rispettivamente ai COMICS (fumetti), ai GAMES (i cosiddetti giochi intelligenti di ruolo, simulazione e società), alle mostre e ai worshop.

Nella imponente piazza d’armi sarà presente un palco sul quale si alterneranno COSPLAYERS (figuranti) dei più famosi fumetti, personaggi di film ed animazione e non mancherà un concorso a premi per i migliori costumi ed interpretazione.

Tanti gli ospiti, fumettisti e sceneggiatori ed Editor di importanti case editrici italiane. Tante le associazioni ed i partners coinvolti con le loro fantastiche scenografie situate in altre aree e bastioni della fortezza.

Non mancheranno i videogiochi, il soft air ed altri hobby modellistici per incontrare tutte le categorie del pubblico che parteciperà all’evento e rendere la Cittadella ed Alessandria il punto di riferimento della cultura pop e dell’intrattenimento intelligente per un favoloso week-end.



https://www.alecomics.it/

https://www.facebook.com/alecomics

https://twitter.com/ALEcomics

#ALEcomics2021