Piemonte in festa

Descrizione evento: A Bagnolo Piemonte, nel paesaggio di immutata bellezza tra Valle Pellice e Valle Po, nel cortile della Firad - Diesel Fuel Injection sotto l’opera dello scultore Elio Garis, la musica classica ritorna dal vivo con il concerto ARCHI di domenica 30 maggio alle 16:30 nell’ambito di TRAMES.Claudio Fenoglio, curatore della rassegna oltre che Maestro del Coro di Voci Bianche del Teatro Regio di Torino e Direttore Artistico di Polimnia ETS, racconta: “Non vediamo l’ora di condividere dal vivo l’emozione di un concerto e lo faremo all’aperto, in tutta sicurezza, inaugurando questo nuovo spazio con l’esecuzione di due grandi classici come il secondo movimento di Der Tod und das Mädchen (La morte e la fanciulla) di Franz Schubert e Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi”Protagonista è l’energia dell’Orchestra da Camera Accademia, che ovunque riscuote grande successo di pubblico e critica con Davide Torrente, Sofia Gimelli, Francesca Michelis, Ginevra Bassetti (violino); Carlo Bonicelli, Renato Notaro (viola); Chiara Piazza, Matteo Ferraro (violoncello). Maestro concertatore è Adrian Pinzaru, primo violino del Delian Quartett e docente dell’Accademia di Musica di Pinerolo. Violino solista è la giovanissima Flavia Napolitano, già vincitrice di primi premi assoluti in concorsi nazionali e internazionali”. Al fine di poter garantire la sicurezza e la salute di tutti, l’accesso al concerto è possibile solo con mascherina chirurgica o Ffp2 e su prenotazione. Sono previsti solo posti a sedere. (Biglietto unico 5€ | 0121321040 | noemi.dagostino@accademiadimusica.it). Prima dell’accesso sarà effettuata, dal personale addetto, la misurazione della temperatura. Trames nasce dalla collaborazione fra l'Accademia di Musica di Pinerolo, il Comune di Bagnolo Piemonte e la Firad - Diesel Fuel Injection che, per l’occasione, volge verso il territorio bagnolese in cui ha sede il suo assoluto impegno aziendale verso l'innovazione e il miglioramento. “Il desiderio è quello di ampliare i messaggi di ascolto alla musica classica, fondamentale per interpretare in modo positivo la vita, basandosi sulla composizione storica di un’arte senza fine” racconta Enrico Novarino, ceo della FIRAD. L’attività concertistica dell’Accademia di Musica è realizzata con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo (Maggior sostenitore), Regione Piemonte, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con il contributo e il patrocinio di Città di Pinerolo, con il patrocinio della Città metropolitana di Torino.