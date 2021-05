Piemonte in festa

Descrizione evento: Torna in presenza il percorso di danza di comunità “?????????????????????????????????????????????????????????????????????????”.



Sabato 22 maggio dalle 10,30 alle 13,30 nella corte del Polo del ‘900 di via del Carmine 14 a Torino il danzatore, coreografo e regista emergente ????????????????????????????????????????????????????, apre il ciclo di eventi in presenza a partecipazione gratuita. L’incontro è inserito nel progetto “La Piattaforma. La città nuova”, curato da Associazione Didee col supporto di Filieradarte, in dialogo con l'Istituto di studi storici Salvemini e in collaborazione col Polo del '900.



L’artista propone “????????????????????”, una piattaforma nata per favorire uno scambio e una riflessione orizzontale tra artiste\i e pubblici diversificati, configurandosi come un dispositivo mobile, fluido e aggiornabile in relazione ai contesti che lo accolgono.



“Atrio” avvia una riflessione sulla definizione e il posizionamento delle identità, siano esse culturali, di genere, nazionali. Tramite un sistema inclusivo e partecipativo di incontro, le persone sono coinvolte con una modalità ludica in un percorso di svelamento e riposizionamento delle identità di ciascuno attraverso l’analisi di elementi teorici, narrativi e autobiografici.



????????????????????????????????????????????????????: compilare il modulo al seguente link, prestando attenzione alle istruzioni riportate in fondo https://forms.gle/K84ntah97ojG8ij57

I posti sono limitati a causa delle misure anti-covid.



????????????????: didee.promozione@gmail.com



Foto di Margherita Masè