Piemonte in festa

Descrizione evento: Anche quest'anno il Museo Meina, cultural park del Lago Maggiore, aderisce all'iniziativa. Questo il programma dei due pomeriggi nel Parco Chalet di Villa Faraggiana, con visite anche in caso di pioggia, e prenotazione obbligatoria sul sito www.museomeina.it. Piccoli e grandi ospiti saranno accolti in un itinerario a senso unico dedicato alle esplorazioni tra le strutture che compongono il complesso museale. Le visite sono organizzate in piccoli gruppi contingentati. Per far vivere un'avventura dedicata a piccole e grandi scoperte del passato e del presente, è proposta la visita a “IMAGO” viaggio multimediale in 4D sulle esplorazioni. Seguendo un narratore virtuale bambini e adulti saranno trasportati in un racconto interattivo per seguire le avventure di uno strampalato (ma saggio) mago. Durante il percorso si incontreranno grandi personaggi del passato, viaggiando tra fantasia, scienza, storia, arte con coinvolgenti effetti multimediali (videoproiezioni, esperienze sensoriali, ologrammi, effetti tridimensionali, suoni e luci, experience stereoscopiche). I bambini potranno anche esplorare la creatività in una attività particolarmente apprezzata in questi anni dalle famiglie: la Magic Area. In questo antro speciale si potranno portare dei disegni da casa (o colorarli al museo) che saranno poi trasformati come d’incanto in animazioni nel grande acquario virtuale. A tutti i partecipanti sarà consegnato un diploma a ricordo dell’esperienza. Il percorso vede anche il passaggio nel parco vista lago (salvo maltempo) dove sarà possibile ascoltare il racconto sulle vicende della famiglia Faraggiana, che volle il luogo dove è situato il museo e che portò a Meina "il mondo" tra animali esotici, personaggi illustri e specie botaniche. Altre informazioni chiamando il museo allo 0321/231655