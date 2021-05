Piemonte in festa

Descrizione evento: Fiorissima primavera si svolgerà nel parco pubblico Sandro Pertini di Ovada, un parco nel cuore della città, un evento florovivaistico, organizzato dall'associazione culturale Gardening in collina, che è riuscito a diventare un appuntamento atteso dagli amanti dei fiori e dei giardini, per la selezione dei vivai presenti, per la qualità delle piante esposte e per la particolarità degli oggetti ed arredi inerenti al mondo del giardinaggio che vi vengono esposti. Protagoniste sono le piante, rose, piante erbacee, piante acquatiche, aromatiche, orchidee, ortensie, piante grasse. Il programma degli eventi collaterali sarà pubblicato sul sito www.fiorissima.it Il visitatore di Fiorissima potrà visitare le realtà storico artistiche del centro storico e scoprire le tipicità locali. Il fatto che la mostra si svolga nel cuore della città di Ovada è un valore aggiunto, Fiorissima nel 2020 è stata la prima mostra in Piemonte a svolgersi a giugno dopo il lockdown dovuto al Covid, speriamo di riuscirci anche nel 2021, vi aspettiamo!