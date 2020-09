Piemonte in festa

Descrizione evento: Pranzo con musica tra le vigne delle Langhe roerine, in PIemonte.



Un evento magico IL PRANZO di inizio autunno dai caldi e magici colori, immersi nell'atmosfera antica delle colline del Roero per vivere un'esperienza unica con i tavoli allineati tra i filari di vigne secolari, menù degustazione piemontese, vini e musica dal vivo. (è previsto anche un menu per vegetariani)




5 motivi per trascorre con noi un momento speciale


Ti immergerai nell’atmosfera degli antichi vignaioli, Vivrai un’esperienza unica all'interno di un antico ciabot, Gusterai i sapori e vini del Roero, Scapperai dal rumore e dal traffico della città per un giorno Ti lascerai incantare dal meraviglioso paesaggio circostante e ti sentirai parte della natura spettacolare nei colori d'autunno.




Che cosa faremo

Sarai accolto dalle 12.00 presso la cantina con musica dal vivo, aperitivo di benvenuto e vista spettacolare sulle colline patrimonio Unesco

La musica piemontese sarà a cura del trio chitarra e vce, fisarmonica e clarinetto



Raggiungerai il Bricco degli Albazzi in cima alla collina coltivata a nebbioli e barbere, immerso nei filari, luogo di immensa pace affacciati sul castello Savoia di Govone. I tavoli sono posti lungo i filari e sarai servito sotto il cielo azzurro dell'autunno roerino


Il pranzo inizierà alle 13.00, gusterai gli autentici sapori piemontesi e berrai vini di altissima qualità prodotti dalle uve della vigna che ti ospita, e quando il vino sarà finito, si fermerà la musica, saluterai la vigna e rientrai a piedi camminando tra i filari con una passeggiata indimenticabile negli spettacolari colori dell autunno

Non dimenticare un maglionicino o uno scialle per l'aria fresca del pomeriggio d'autunno




Che cosa mangerai 


Menù tradizione piemontese: aperitivo con friciule e salame, vitello tonnato e peperoni con la bagna caoda, tajarin al ragu di salsiccia, bocconcini di vitello alle nocciole tonde gentili del Piemonte, patate e carote saltate, bunet e mele al forno caramellate, caffè acqua gasata e naturale



I vini che accompagneranno il tuo pranzo: Langhe chardonnay Albazzi, Langhe Sauvignon Cherpore, Langhe Dolcetto Albazzi, Nebbiolo d'Alba Albazzi


Che cosa devi ricordare



L'evento inizia a partire dalle 12.00 con accoglienza in cantina poi ci incammineremo verso il Ciabot 


Non dimenticare scarpe comode e maglionicino per l'aria fresca dei pomeriggi d'autunno
In caso di maltempo o condizioni avverse, l’ evento sarà rimandato di una settimana


Al momento della prenotazione ti sarà richiesto di indicare il menù desiderato (tradizione piemontese o vegetariano) edeventuali allergie o intoleranze



Cerchi un posto speciale per dormire in zona?

Naturalmente c'è Casa Angiolina country house,

https://www.tourdivini.it/casa-angiolina/

Ma affrettati, perché i posti sono limitati