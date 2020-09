Piemonte in festa

Descrizione evento: “La Casa delle Zucche” - 28 edizione di Tutto Zucche – MOSTRA MERCATO - dove potrete scegliere ed acquistare le vostre zucche dei sogni preferite tra le centinaia di tipologie di zucche - zucchette - zuccone ornamentali e commestibili.

Dal 5 settembre al 8 novembre, curiosi, amanti della natura, ricercatori ed appassionati delle zucche sono invitati alla “ Casa delle Zucche ” di TUTTO ZUCCHE ad Andezeno (TO), corso Vittorio Emanuele 69, che stagionalmente da 28 anni viene completamente ornata, addobbata ed abbellita da centinaia di varietà e tipologie di zucche prodotte dall’ Az. Agr. Menzio Alessandro “ Tutto Zucche ”. Potrete acquistare le vostre zucche dei sogni tra una miriade di zucche, zucchette, zuccone di svariate forme, misure, dimensioni, colori, da quelle ornamentali a quelle commestibili (dalle varietà tradizionali alle novità, la zucca spaghetti, la zucca castagna - potimarron, la zucca trifoletta, la zucca cedrina, etc.).

Inoltre durante gli ultimi giorni di ottobre in occasione di halloween potrete trovare le vostre zucche di halloween ideali già intagliate.

LA CASA DELLE ZUCCHE di Tutto Zucche corso Vittorio Emanuele 69, Andezeno (TO), tel : 0119434458 – 3474704647, email: tuttozucche@gmail.com, www.tuttozucche.wordpress.com .