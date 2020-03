Piemonte in festa

Descrizione evento: Cocconato, situato nella parte più settentrionale del Basso Monferrato è circondato da un paesaggio rigoglioso ed è noto anche per lo splendido panorama che spazia sin verso le Alpi. Per la sua posizione gode di un microclima particolarmente favorevole sia nei mesi estivi che in quelli invernali tanto da essere soprannominato “La Riviera del Monferrato”.

Per questo a Cascina Rosengana Agriturismo abbiamo pensato ad un menù estremamente primaverile e colorato come le nostre colline in fiore.



MENU’ di PASQUA

ENTREES

Vitello tonnato caramellato al cappero

ANTIPASTI

Fiori di zucchina in pastella ripieni di caprino alla menta con bernese e concassè di pomodoro

Carpaccio di salmerino con uova di quaglia marinato e caviale

PRIMI

Plin ripieni di genovese di vitello, spuma di pecorino e zafferano con crescione

Risotto alla coda di vitello e restrizione di Nobilino chinato Maciot

SECONDI

Bis di crude:

Battuta al coltello con uovo

Carpaccio di vitello con crema tiepida al gorgonzola

Coscia di faraona e la sua restrizione

DOLCE

La dolce Pasqua



Il prezzo è di 50.00€ a persona escluse le bevande.

Potete inoltre soggiornare presso il nostro BED&CHARME, abbiamo 6 camere curate nei minimi dettagli che vi permetteranno di rilassarvi e prolungare la vostra vacanza di Pasqua.

Per informazioni e prenotazioni: 0141907857 | info@cascinarosengana.it