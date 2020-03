Piemonte in festa

Descrizione evento: L’osservazione del cielo stellato vi affascina? Vi piacerebbe saper riconoscere pianeti, stelle e costellazioni? Vi interessa sapere quante sono le costellazioni nel cielo? Per soddisfare queste e altre curiosità vi invitiamo al Corso di Astronomia che si terrà a Vercelli a partire dal 23 marzo 2020, organizzato dal CRA in collaborazione con le Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore e con il progetto “Dedalo volare sugli anni”. Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo coinvolgente argomento per conoscere di più di questa antica e affascinante scienza. Invitiamo tutti, ragazzi, adulti, appassionati e dilettanti a dedicarsi quattro serate in viaggio nel tempo e nello spazio. Il docente è Walter Ferreri, astronomo di professione presso l’Osservatorio di Torino, eccellente divulgatore, autore di svariate pubblicazioni nonché fondatore della rivista Orione. Tra i vari argomenti del corso, il Prof. Ferreri illustrerà le caratteristiche del sistema solare, aiuterà a capire come orientarsi in cielo per riconoscere pianeti e costellazioni e tanti altri interessanti argomenti. Per fare questo ci saranno momenti teorici in aula e osservazioni del cielo anche con strumenti ottici. Il corso si svolgerà presso una sala in centro a Vercelli, con una serata dedicata all’osservazione presso il Parco delle Lame del Sesia ad Albano V.se. Le quattro serate saranno di lunedì: 23-30 marzo, 6-20 aprile, dalle 20,30 alle 22,30. PROGRAMMA: 1. Dal sistema solare ai limiti dell’universo osservabile 2. Come orientarsi e riconoscere stelle e costellazioni 3. Uscita di osservazione con e senza telescopio 4. Storie sulla Luna - Strumenti e fotografia del cielo Termine ultimo per le iscrizioni è fissato per il 18 marzo salvo esaurimento posti disponibili. Per chi si iscrive entro il 12 marzo la quota di iscrizione è di 70 euro dopo tale data la quota di iscrizione è di 80 euro. Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti sarà chiesto, per rendere effettiva l’iscrizione, il versamento della quota (bonifico o contanti). Per informazioni ed iscrizioni chiamare il 3472454481 oppure scrivere a centroatlantide@yahoo.it. Altre informazioni si possono trovare sulla pagina Facebook: www.facebook.com/cravercelli.