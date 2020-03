Piemonte in festa

Descrizione evento: Sono aperte le iscrizioni al secondo corso di apicoltura base organizzato dal CRA Centro Ricerche Atlantide a Vercelli in collaborazione con le Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore e con il progetto “Dedalo volare sugli anni”.

Le api sono insetti che hanno un importante ruolo in natura, posseggono la capacità di organizzarsi e rapportarsi fra di loro in maniera particolarmente affascinante.

In una colonia, diverse migliaia di api operaie cooperano per la costruzione del nido, per il bottinamento e l’allevamento della covata; le necessità della prole e quelle dell’insieme sociale vengono prima di ogni altra esigenza.

L’uomo, nel tempo, ha imparato ad allevare questi straordinari insetti per poter utilizzare le produzioni di notevole importanza; dai prodotti dell’alveare derivano infatti alimenti dall’alto valore biologico e nutrizionale, medicinali per la cura di alcune patologie e numerosi preparati destinati a vari settori dell’industria.

Da non dimenticare poi l’importanza del loro ruolo nel sistema di impollinazione dei fiori e quindi anche di moltissime specie di interesse per l’uomo sia dal punto di vista alimentare che “ricreativo”

Per iniziare il loro allevamento è necessario conoscere almeno alcune caratteristiche, studiare le basi della loro vita sociale ed imparare le principali tecniche apistiche.

Il corso di apicoltura organizzato dal CRA è indirizzato a chi vuole iniziare a conoscere il complesso ed affascinante mondo delle api e dare la possibilità, a chi lo vorrà, di provare ad avere un’arnia nel proprio giardino per una piccola autoproduzione di miele.

Durante il corso si parlerà delle caratteristiche di questi insetti, delle specie, della loro socialità e di tutti gli argomenti necessari per provare a cimentarsi con un hobby che, se praticato nel modo giusto, può essere un passatempo straordinario e gratificante. Infatti al termine del corso i partecipanti avranno acquisito le conoscenze indispensabili ad allevare le proprie api, non certo al fine di farne un mestiere, ma come hobby…insomma c’è chi coltiva un piccolo orticello e chi alleva qualche ape (ed una cosa non esclude l’altra). Nonostante alcune idee sbagliate che circolano sull'apicoltura, possiamo dire che è un hobby sicuro, facile e rilassante, che tutti gli appassionati possono potete praticare con grande soddisfazione.

Il corso sarà condotto da Enrico Raineri, apicoltore per passione dal 2009 che trasmetterà il suo entusiasmo ed il suo amore per questa attività e per le api. Iniziata per hobby Enrico ha fatto diventare l’allevamento delle api la sua professione, potrà quindi approfondire tutti gli aspetti di questo affascinante mondo.



Il corso si articola su 5 incontri, 4 teorici dalle 20,30 alle 22,30 circa più una mattinata di lavoro pratico in apiario. Le date previste per gli incontri sono: 26 marzo, 2-9 e 23 aprile. L’uscita in apiario sarà decisa durante il corso, sia in base alle condizioni meteo, che al numero di partecipanti. Una data indicativa potrebbe essere il 18 aprile.

Il programma degli incontri:

1) Le api: storia, specie, distribuzione, caratteristiche, morfologia, anatomia. Fisiologia sociale delle api.

2) L’allevamento delle api e gli attrezzi dell’apicoltore: arnia, alveare, apiario. Modelli di arnie. Il calendario dei lavori in apiario mese per mese.

3) La flora apistica e i prodotti dell’alveare.

4) Visita in apiario: tecniche di conduzione degli alveari e sviluppo delle famiglie. Prevenzione e controllo della sciamatura.

5) Malattie e patologie delle api e rimedi. BDA cenni normativi. Confronto e dibattito.

La sede del corso è a Vercelli (tranne l’uscita che si terrà presso l’apiario in sede da definire).

Le iscrizioni al corso dovranno avvenire entro il 20 marzo, e si accetteranno fino ad esaurimento dei posti disponibili (12). Il costo di iscrizione è di 110 € se effettuato entro il 13 marzo, 125 € dopo tale data. Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti sarà chiesto di confermare l’iscrizione con il versamento della quota (bonifico o contanti).

Per informazioni ed iscrizioni chiamare il 3472454481 oppure scrivere a centroatlantide@yahoo.it. Il programma dettagliato del corso si può trovare sulla pagina Facebook: www.facebook.com/cravercelli.