Piemonte in festa

Descrizione evento: "Sarà una conferenza a dir poco strabiliante ma soprattutto magica e ricca di ricordi!” Così Flavio Ardissone sintetizza il contenuto di quanto succederà venerdì 28 febbraio alle 20.45 presso il TEATRO DEI VENTI di Lele Crepaldi in corso De Rege 30. Flavio Ardissone, conosciuto in quanto oltre alla sua attività presso il Don Bosco ha gestito cinema, teatri e manifestazioni musicali dal 1972 ad oggi, parlerà della storia dei teatri di rivista e soprattutto degli spettacoli di magia che si sono succeduti nella nostra città a partire dagli anni 30 narrando retroscena e aneddoti avvalendosi di un ricchissimo materiale fotografico attinto dall’archivio storico del GIORNALE LA SESIA al quale va riconosciuto un particolare ringraziamento. A dar maggior lustro alla conferenza è previsto un collegamento telefonico in diretta con il grande Tony Binarelli che ricorderà il grande illusionista mago Bustelli che calcò le tavole del palcoscenico del teatro Verdi e del teatro Civico. Ricordiamo anche la collaborazione de LA RETE che regalerà a tutti i presenti una riproduzione del LIBRO MAGICO DI BUSTELLI. Al termine saranno offerti i biscotti magici della zia Lulù. L’ingresso è libero e dati i posti limitati è consigliabile prenotare al numero 347.1849278.