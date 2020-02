Piemonte in festa

Descrizione evento: Il Comune e La Pro Loco di Castelnuovo Don Bosco (AT) sono lieti di presentare “Carnevale a Castelnuovo Don Bosco”, che avrà luogo sabato 22 febbraio e martedì 25 febbraio 2020 Qui di seguito i vari appuntamenti: • Sabato 22 febbraio 2020, ore 19.30, presso il salone polifunzionale "l'Ala" di piazza Don Bosco: GRAN CENA DI CARNEVALE A TEMA PINOCCHIO Menù: AFFETTATI MISTI FLAN DI VERDURE CON FONDUTA VITELLO TONNATO TOMINO CALDO AVVOLTO NELLO SPECK TAJARIN PANNA E FUNGHI PORCHETTA CON VERDURE IN PASTELLA FRUTTA BUGIE CAFFE’ ACQUA E VINO INCLUSI Prezzi Adulti: € 20 Bambini sopra i cinque anni: € 8 Bambini sotto i cinque anni: Gratuito Prenotazione obbligatoria via mail a prolococdb@gmail.com, via sms al numero 3661111944, o di persona presso la macelleria Natta, via Roma, 28. Durante la serata balli, scherzi, intrattenimento per grandi e piccini con mago e dj set! • Martedì 25 febbraio 2020 si svolgerà il Martedì Grasso di Castelnuovo Don Bosco: Ore 12.30 in Piazza Don Bosco: distribuzione gratuita polenta e salsiccia. Possibilità di consumare il pasto presso l’Ala di Piazza don Bosco (riscaldata) Ore 14.00 in Piazza Dante: pomeriggio di gran festa con SPETTACOLO CIRCENSE a cura di Chapitombolo Asti e La Piazza dei Balocchi del Microcirco: giochi d’altri tempi per stimolare la fantasia del futuro.