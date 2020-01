Piemonte in festa

Descrizione evento: Sabato 15 febbraio 2020 alle ore 21:00, quarto immancabile appuntamento della Rassegna "Notti a Teatro": la Compagnia IJ FARFOJ presenterà la comicissima commedia piemontese in 3 atti "La Berta an-namorà" di Adriana Quaranta. Regia Gian Paolo Marino.

TRAMA DELLO SPETTACOLO.

La Berta, sfrontata e imbrogliona , ma per una buona causa, quale?...La sua! Fedele al detto “ in amore e in guerra tutto è lecito “ Berta, domestica in casa del libertino vedovo Binelli, vede profilarsi all’orizzonte l’occasione della sua vita. Ma una sorella impicciona, in combutta con un prete ficcanaso e tre pretendenti di troppo, movimentano casa Binelli. Ma si sa, quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. E Berta certo non si tirerà indietro!! E ci sarà tanto... ma tanto.. da ridere!

La Rassegna 2019/2020, intitolata “Notti a Teatro”, rientra nel progetto “Un teatro, una comunità”, frutto della collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura di Villar Perosa, il direttore artistico Antonio Sarasso e l’Associazione Cantiere Senza Sensi. Il cartellone, ampio e vario per soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo, avrà 6 rappresentazioni da novembre ad aprile, tra spettacoli e musical:

- il 15 febbraio 2020 ore 21, la commedia dialettale "La Berta an-namora'" di Adriana Quaranta, Compagnia teatrale IJ FARFOJ (vincitrice di un concorso nazionale a cui ha partecipato il 28/06/2019 a Torino che ha rappresentato il Piemonte il 24 settembre 2019 al teatro di Fontanellato PR) - il 7 marzo 2020 ore 21, spettacolo "Il Prato" di e con Vanessa Giuliani e Fulvia Roggero - il 4 aprile 2020 ore 21, spettacolo "All That Musical" della Compagnia Bit, regia e coreografia Melina Pellicano, scene Anna Maria Carbone e costumi Agostino Porchietto.



BIGLIETTERIA:

Intero: 12€ Ridotto (over 65, under 16, soci Cantiere Senza Sensi e/o Arci, disabili): 10€. Prevendita e prenotazioni: L’Oasi Gelateria (con diritto di prevendita di 1 euro), Via Nazionale 43, Villar Perosa. Telefono 393 9549073; 0121 514282. Per maggiori informazioni: Antonio Sarasso: tel. 338 3438341 Cantiere Senza Sensi: cantiereteatralesenzasensi@gmail.com; www.senzasensi.org