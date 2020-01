Piemonte in festa

Descrizione evento: IL MERCATINO DA FORTE DEI MARMI TORNA IN PIEMONTE PER UN SABATO DA DEDICARE AI SALDI! Nel bel mezzo dell’inverno, ecco a Novi Ligure un sabato da dedicare ai saldi del Forte!! Saldi che hanno tantissimo da offrire!!! Sabato 15 febbraio, infatti, arrivano a Novi Ligure due consorzi della Versilia: Il Mercatino da Forte dei Marmi, più giovane e glamour e Il Mercato del Forte, rinomato per la sua lunga tradizione. Formula denominata “200% Forte dei Marmi”, perché mixa gioventù e tradizione, per il miglior risultato che si possa ottenere! Il Versilia Style, unito alla convenienza dei saldi, da’ appuntamento a residenti e non solo, in Via Girardengo e Corso Marenco. Qui, dalle 7.00 del mattino fino a sera, è possibile trovare in saldo articoli di pelletteria, borse, calzature, abbigliamento e accessori di tendenza, pregiata maglieria in cachemire, biancheria per la casa, capi in pelle e pellicce. Tutti articoli selezionati da operatori impegnati a valorizzare le eccellenze dell’artigianato toscano che ben interpretano il gusto ricercato e glamour del “Versilia Style”. Sabato 15 febbraio, la qualità della Rotonda di Forte dei Marmi, protagonista a Novi Ligure, con Il Mercatino da Forte dei Marmi insieme a Il Mercato del Forte. Per ulteriori informazioni accedere alla pagina Facebook www.facebook.com/ilmercatinodafortedeimarmi.