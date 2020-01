Piemonte in festa

Descrizione evento: Sabato 15 Febbraio ore 14:00 CARNEVALE DEI BAMBINI Partenza da Largo Pistoia ed arrivo ai Giardini Falcone Giovedì 20 Febbraio ore 20:00 BALLO IN MASCHERA Presso il Ristorante Vecchia Roma Sabato 22 Febbraio ore 14:00 CARNEVALE DEI BAMBINI Pista di Pattinaggio Giardini Lamarmora- Rivoli *Domenica 23 Febbraio ore 14:00 GRANDE SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI Corso Francia-Rivoli *Martedì 25 Febbraio ore 21:00 GRANDE SFILATA NOTTURNA DEI CARRI ALLEGORICI Corso Francia-Rivoli Martedì 20 Marzo ore 20:30 CENA DEI CONTI Presso Ristorante Vecchia Roma Via Rivalta 75-Rivoli *Le sfilate saranno annullate in caso di maltempo