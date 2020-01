Piemonte in festa

Descrizione evento: Il Salone Internazionale del Libro 2020 di Torino si terrà dal 14 al 18 maggio 2020 al Lingotto Fiere. Le date della 33esima edizione del Salone del Libro torinese sono state annunciate durante la conferenza stampa di chiusura dell’edizione 2019. Seppur iniziata tra qualche polemica per la partecipazione, poi ritirata, di una discussa casa editrice, l’edizione 2019 ha segnato un altro importante successo per quello che ormai è il più grande e importante salone del libro d’Italia. La 32esima edizione ha infatti registrato un +10% sia negli ingressi che nelle vendite degli espositori con diverse case editrici che hanno esaurito numerosi titoli esposti. In totale ben 148.000 visitatori hanno varcato i cancelli della buchmesse torinese durante i cinque giorni di incontri, conferenze, letture e cultura. Ancora una volta, la giornata di sabato ha segnato il record assoluto di ingressi. Grande partecipazione anche da parte delle scuole e dei più giovani a cui il salone dedica sempre numerosi spazi, espositori e incontri. Il successo del salone è dunque grande e consolidato. Con questi grandi numeri la città di Torino aspetta il prossimo Salone del Libro 2020 che come sempre avrà un grande programma e un variegato ed eccezionale numero di importanti ospiti.