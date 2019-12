Piemonte in festa

Descrizione evento: Natale multimediale sul Lago Maggiore al Museo Meina. Il complesso in provincia di Novara situato nel Parco e Chalet di Villa Faraggiana, rimarrà attivo durante il periodo delle feste con una serie di percorsi dedicati alla natura e alle esplorazioni, indicati anche per una gita fuori porta con la famiglia. Questi i giorni di apertura: 21-22-25-26-27-28-29 dicembre 2019 e 4-5-6 gennaio 2020 con orario 15-18.



La visita inizierà dalle Antiche Serre del Museo, di grande pregio architettonico, all’interno delle quali è proposta la nuova mostra multimediale “MicroMacro”, con oltre 60 immagini di farfalle, libellule, api e altri insetti del territorio. Qui gli ingrandimenti fotografici mostrano incredibili particolari di questo piccolo mondo insieme a filmati e a un gioco interattivo per scoprire l’allestimento con i ragazzi.



Spazio poi al percorso “Natura in 4D” che anima le sale dello chalet-museo. Un autentico viaggio virtuale di 45 minuti alla scoperta della natura in tutte le sue forme tra videoproiezioni architetturali, ologrammi, videomapping, giochi di suoni e luci. La storia (per i bambini consigliata dai 6 anni in su) segue le avventure di una ragazza alla ricerca dell’essenza e dei significati del parco.



Possibilità poi di visitare, anche in versione invernale, il parco interattivo del Museo tramite lo smartphone. Per gli adulti con una serie di approfondimenti scientifico-culturali; per i bambini con il gioco-racconto “Il volo del pettirosso” per scoprire, attraverso una fiaba, le principali specie botaniche. Conclude la visita la “Magic Area”, spazio ludico-creativo dove i bimbi, dopo aver colorato disegni tematici, potranno vedere le loro opere animarsi in una grande proiezione nella “soffitta di Bubo Clock”, mascotte del museo.



Il Museo Meina è facilmente raggiungibile con la Strada Statale del Sempione e con le uscite autostradali di Castelletto, Arona e Meina; dispone di parcheggio interno.



Per informazioni e biglietti è possibile consultare il sito www.museomeina.it o chiamare la Fondazione UniversiCà al numero 0321 231655.