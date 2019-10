Descrizione evento: Venerdì 1 e sabato 2 novembre all'interno dello storico Palazzo Paleologo di Trino (VC) arriva un’esperienza di gioco unica, che vi catapulterà in un’atmosfera surreale al confine tra horror movie e realtà virtuale. L’escape room è un gioco interattivo in cui il pubblico, organizzato in gruppi, viene introdotto in uno spazio chiuso e attraverso risoluzione di enigmi, ritrovamento di indizi ed altre azioni interattive, cerca di trovare la via d'uscita entro 60 minuti dall’inizio del turno. Turni programmati: 17.50 - 19.00 – 20.10 – 21.20 – 22.30 – 23.40 ISCRIZIONE OBBLIGATORIA CON PAGAMENTO ANTICIPATO La tariffa di partecipazione (euro 50,00 + IVA) è da intendersi per ciascun turno di gioco, al quale possono prendere parte un massimo di dieci persone. Per informazioni e domande, contattare i seguenti recapiti:

cell. 3297265678 email info@bieffepi.com