Piemonte in festa

Descrizione evento: L’appuntamento

Sabato 12 ottobrela chef Antonella Iannone porterà in tavola due ricette “fumanti” da realizzare nelle ventilate e fresche giornate autunnali. I due piatti saranno preparati in occasione dello show-cooking gratuito e aperto al pubblico in programma presso lo Scavolini Store Gravellona Toce a partire dalle 18:30. Una morbida e calda focaccia di patate accompagnata da soffici e filanti muffin salati che saranno cucinati nello stesso momento grazie al nuovo Dual Cook Flex, un forno di ultima generazione di Samsung. I profumi delle pietanze appena sfornate faranno venire l’acquolina in bocca ai presenti e nessuno potrà fare a meno di assaggiarle nella fase finale di assaggio.



L’ospite speciale

Nata e vissuta in Trentino, ma cresciuta con i profumi e i sapori del sud! Antonella Iannone si è appassionata alla cucina alla ‘veneranda’ età di 33 anni, passando prima dall’informatica bancaria per poi capire che doveva seguire il suo cuore verso i fornelli! Solare, estroversa, intraprendente, emotiva, tante sfumature ma un’unica grande passione: la cucina. Fin da piccola raccoglieva in un quaderno le ricette di nonne e zie per poi provare a replicarle. La passione ha aiutato Antonella a scoprire nuovi ingredienti e nuovi sapori, ampliando così le sue conoscenze nel mondo culinario. Per lei la cucina è un continuo stimolo di idee da mettere sia nel piatto che nella vita. Nei piatti cerca di trasmettere anche la passione per tutto ciò che trova originale, creando piatti belli da vedere ma soprattutto buoni da mangiare!



Il tema e la ricetta

L’autunno porta con sé temperature fredde e l’unico modo per scaldare corpo che umore è… abbandonarsi a del buon cibo caldo! In occasione dello show-cooking, la chef Antonella Iannone riscalderà i cuori del pubblico preparando due ricette succulente: soffice focaccia di patate preparata con patate lesse, farina e profumati rametti di rosmarino; a seguire, dei deliziosi muffin con fagiolini sbollentati, scamorza e saporito speck o dadini di pancetta. Il risultato è “hot”, merito anche del forno Samsung Dual Cook Flex™ che permette di risparmiare tempo e ottimizzare i consumi energetici, utilizzando il separatore per ottenere due forni autonomi senza scambi di odori, con temperature e tempi di cottura differenti.