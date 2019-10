Piemonte in festa

Descrizione evento: TORINO BEVE BENE 2019



Siamo giunti alla quinta edizione di Torino Beve Bene, l’unico evento cittadino dedicato al vino che nasce dalla terra, dall'uva e dalle mani.



Il successo sempre crescente e il supporto del Comune di Torino ci hanno permesso di proporre una nuova location, in uno dei luoghi più rappresentativi della Città, il parco del Valentino. Saremo infatti ospitati all’interno del Padiglione 5 di Torino Esposizioni. E per accogliere il pubblico sempre più numeroso, abbiamo anche deciso di raddoppiare la durata dell’evento, estendendola all’intero weekend di fine ottobre.



Ai banchi d’assaggio verranno ospitate oltre 100cantine e 10 distribuzioni di vini naturali, realizzati cioè senza l’utilizzo di sostanze chimiche né in vigna né in cantina.

Torino da anni si sta attestando come la capitale nazionale del cibo genuino e di qualità e non poteva essere da meno sul vino, visto che si trova al centro della regione italiana punto di riferimento del panorama vitivinicolo mondiale.

Durante il finesettimana si potranno assaggiare bottiglie provenienti da tutta Italia, prodotte secondo la filosofia di rispetto dell’ambiente e della salute del consumatore.

Ampio spazio verrà riservato anche alla gastronomia, con la presenza di una decina di esercizi piemontesi, che proporranno specialità e piatti realizzati con la massima ricerca di genuinità.

Non mancherà nemmeno il caffè di qualità: saranno presenti Lavazza con iTierra!, la gamma di blend premium sostenibili, prodotti da aziende agricole certificate Rainforest Alliance e lo specialty coffee della torrefazione pasticceria Gocce di Cioccolato.

Infine, a dare maggiore risalto culturale alla manifestazione, sono stati programmati diversi seminari, che hanno come tema il ritorno alla terra, il caffè e il saké.



Da quest'anno Torino Beve Bene collabora anche con Abbasso Impatto, progetto di economia collaborativa finanziato da AxTO, per ridurre il più possibile il suo impatto ambientale e perseguire il tema della sostenibilità.



L’appuntamento è per sabato 26 ottobre dalle 14 alle 20 e per domenica 27 ottobre dalle 11 alle 19 al Padiglione V di Torino esposizioni, in Corso Massimo d’Azeglio, 15.



Non mancate!



Contatti:

339/3176608

http://www.vinisenzatrucco.it/torino-beve-bene-2019/

torinobevebene@gmail.com