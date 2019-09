Piemonte in festa

Descrizione evento: Per tutto il mese di ottobre e novembre proponiamo il menù dove Sua Maestà il Tartufo è protagonista. Piatti freschi e ricercati abbinati al Re dell’autunno. La nostra proposta per la Trifula Monferrina menù: FASSONA VS TRIFULA Battuta di carne fassona al coltello con uovo in camicia e Tartufo del Monferrato TRIFULA TAJA’ Tajarin fatti a mano con farina tipo 2 macinata a pietra e 18 tuorli, mantecati al burro e Tartufo del Monferrato TENERO E … BIANCO Tenero di vitello e il suo Fegato con Tapinambur e Tartufo Bianco del Monferrato UN PO’ DI PEPE Letto di zabajone caldo aromatizzato al pepe bianco e Tartufo del Monferrato PREZZO: 30,00€ a persona Sono escluse le bevande e il Tartufo che verrà pesato al momento per ogni portata. Potrete scegliere dalla nostra carta dei vini consigliati dal nostro sommelier Ais per esaltare il sapore di ogni portata. Per informazioni e prenotazioni: 0141 907857 – info@cascinarosengana.it