Piemonte in festa

Descrizione evento: Ad Alessandria il film-documentario il fenomeno della guarigione.



Le attività in tutto il mondo del Circolo degli Amici di Bruno Gröning



Gli spettatori vengono a sapere di come l’opera di Bruno Gröning si sia sviluppata dopo la sua morte nel 1959 e in quale grande misura accadano ancora oggi aiuti e guarigioni per via spirituale.

Sarà proiettato ad Alessandria “Il fenomeno della guarigione”, importante lavoro che mostra punti di vista personali da parte di medici e racconti personali degli amici di Bruno Gröning (Danzica 1906-Parigi 1959).

Il film è in programma domenica 6 ottobre 2019 dalle ore 14 alle ore 19 (incluse 2 pause) presso l’Hotel Londra, corso Felice Cavallotti n 5.



Organizza il Circolo per l’Aiuto Naturale nella Vita, associazione internazionale aconfessionale di volontariato e senza scopo di lucro.

L'ingresso é libero a offerta volontaria.



Info: www.bruno-groening-film.org