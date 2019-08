Piemonte in festa

Descrizione evento: ST.ART 5 – FESTIVAL DELLE ARTI DI STRADA

LA QUINTA EDIZIONE DEL FESTIVAL TORTONESE DELLE ARTI DI STRADA TORNA DAL 6 ALL'8 DI SETTEMBRE!



L'evento è organizzato da La Fenice APS con il patrocinio del Comune di Tortona e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e del programma europeo Erasmus Plus.



VENERDÌ 6 SETTEMBRE in Piazzetta Gavino Lugano

ore 21:30 ENRICO SEGHEDONI, giocoleria e divertimento assicurato!

ore 22:30 CLOWNMORRISTI, con la Compagnia "Il Tappeto di Iqbal" ...risate, come pugni nello stomaco!



SABATO 7 SETTEMBRE - St.Art raddoppia!

... in Piazzetta Gavino Lugano

dalle ore 20:30 torna a grande richiesta la ludoteca galiziana "Brincalhona", con giochi in legno e materiale riciclato per grandi e piccini, quest'anno accompagnata dai giochi del Vascello Veloce!



... in Piazza Duomo

ore 21:00 - ENRICO SEGHEDONI, seconda puntata per il giocoliere più divertente di sempre!

ore 22:00 - il ritorno di PETER ERCOLANO in "Cuore di Clown", con i 60 ragazzi del progetto Erasmus Plus "HIGH 5! IT'S ST.ART TIME!" (provenienti da Italia, Irlanda, Spagna, Finlandia, Belgio, Romania, Portogallo, Croazia, Ungheria, Francia, Estonia, Danimarca, Inghilterra, Grecia)

...e anche musica, graffiti live, angolo ristoro e artisti di strada!



DOMENICA 8 SETTEMBRE

...torna la Corsa più colorata dell'Estate, alla sua 6° Edizione: EXPLOSION RUN!

ore 16:30 partenza da Piazza Malaspina e battaglia di colori davanti alla Torre del Parco del Castello



... e per finire: chiusura in musica e performance circensi allo Chalet Castello dalle ore 21:00 con THE BENCH e BIG CAKE