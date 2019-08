Piemonte in festa

Descrizione evento: Grande avvenimento e belle cose , quest’anno, al Bodi Fest 2019 che si terrà il 18 agosto prossimo nel ridente e solare villaggio alpino di Monterosso grana. Infatti in questa quarta edizione, oltre alla consueta mostra mercato , dal mattino a sera, dei soci del Consorzio del Bodi – associazione per la promozione, valorizzazione e tutela della storica patata Piatlina e della patata ciarda delle Valli d’Oc e con la partecipazione di altri produttori di cose buone locali che proporranno focacce alla patata Piatlina , pane al grano locale, miele tipico, verdure di qualità, aglio di Caraglio, zafferano di Caraglio e Valle Grana, formaggio Castelmagno della Cooperativa Produttori e la salutare nuova composta di Batate ( patata dolce americana coltivata localmente), si svolgerà, nel pomeriggio, un coinvolgente concerto Gran Bal Dub (la musica occitana incontra l’elettronica) con i mitici: Sergio Berardo leader dei Lou Dalfin e Madaski, cofondatore degli Africa Unite . Il concerto mirabilmente sostiene il delicato ed impegnativo progetto dell’associazione Il Fiore della Vita OdV (www.ilfioredellavitaonlus.it) Questa lodevole associazione, senza scopo lucrativo, si occupa con tanta responsabilità del benessere dei piccoli pazienti afferenti al reparto di Pediatria –Neonatotologia – Oncoematologia dell’Ospedale di Savigliano con molte iniziative e proposte. Dalle attività ludiche e ricreative all’assistenza e sostegno ai genitori, dalla informazione alle utili collaborazioni, dalla promozione all’aiuto alla struttura con l’acquisizione di strumentazioni mediche e diagnostiche e molto altro ancora. Nell’ambito del Bodi Fest , per tutta la giornata, sarà visibile l’affascinate mostra fotografica naturalistica realizzata con i scatti del dr. Renato Lombardo , noto scrittore e profondo conoscitore di questo territorio . Come saranno visibili le seducenti opere floreali della conosciuta Elena Rosso di Monterosso Grana. I ristoratori di Monterosso Grana proporranno un ghiotto menù convenzionato a 15 euro che comprenderà 2 antipasti tipici a base di patate locali, gnocchi al prelibato formaggio Castelmagno (o con condimento diverso), dolce tipico . Informazioni e indicazioni presso i ristoranti, agriturismi, osterie, trattorie convenzionate: - Agriturismo La Braida – 0171989143 - Trattoria Aquila Nera – 017198752 - Agripiola Lou Porti – 3290097484 - RistoPub Na Bela Grana 3338663675 - Campeggio Roccastella – 017198714. Infine, in questa edizione della mostra mercato della storica patata Piatlina e della patata Ciarda, , i soci produttori fisseranno il prezzo annuale delle patate . Una consuetudine che si ripeterà tutti gli anni in occasione del Bodi Fest. Manifestazione patrocinata dal Comune di Monterosso Grana e dall’Unione Montana Valle Grana. Con il contributo BCC - Banca di Caraglio. Info manifestazione : www.piatlinaeciarda.com pagina fb piatlinaeciarda - T. 3486729419 - Comune Monterosso Grana tel. 0171 98713