Piemonte in festa

Descrizione evento: Torna domenica 8 settembre il pomeriggio alla scoperta della Vercelli dei vizi capitali e dell'inferno dantesco.

Un appuntamento particolare per conoscere e scoprire la città di Vercelli, in un tour guidato e animato tra vie e palazzi. Passioni e peccati si intersecano, la storia e la letteratura prendono vita per lasciarvi scoprire la città come non l'avete mai vista. La proposta comprende: - percorso guidato per il centro storico di Vercelli con guida turistica e animazione a tema; - piccolo assaggio di dolci vercellesi presso la Pasticceria Taverna & Tarnuzzer L'iniziativa è adatta a tutti, verrà realizzata solo al raggiungimento di un minimo di 25 partecipanti. È programmato un unico turno di partecipazione con inizio del tour presso la Cattedrale di Vercelli alle 15.30. La durata del tour (visita guidata + animazione) è di circa un'ora e mezza. Prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: www.bieffepi.com e-mail: info@bieffepi.com cell: 329 7265678 - 349 4007604