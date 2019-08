Piemonte in festa

Descrizione evento: GIOVEDI’ 15 AGOSTO - SOLENNITA’ DELL’ASSUNTA Dal mattino al tramonto MERCATINO DELL’ANTICO nelle vie del paese (Per info comune 011.98.76.165 interno 3, oppure al 3661111944) Dalle ore 12,30 apertura STAND GASTRONOMICO in Viale Regina Margherita per il PRANZO DI FERRAGOSTO Dalle ore 19,00 apertura dello STAND GASTRONOMICO in Viale Regina Margherita - SERATA “GRIGLIATISSIMA” In Piazza Dante dalle ore 21,30 serata danzante con Bruno Mauro e la Band - Ingresso al costo di €5,00 VENERDI’ 16 AGOSTO Dalle ore 19,00 apertura in Viale Regina Margherita dello STAND GASTRONOMICO – “GRAN SERATA DI MARE” In Piazza Dante dalle ore 21,30 serata danzante con ROBERTO POLISANO - Ingresso al costo di € 7,00 SABATO 17 AGOSTO Dalle ore 19,00 apertura in Viale Regina Margherita dello STAND GASTRONOMICO – “GRAN SERATA DI MARE” In Piazza Dante dalle ore 21,30 serata danzante con LISCIO SIMPATIA - Ingresso al costo di € 5 Per info: Pro Loco 366.11.11.944